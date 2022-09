Metal e umbanda se encontram no Rock in Rio em show de Gangrena Gasosa

Para isso, cada integrante representa uma entidade e a sonoridade do grupo conta com instrumentos como percussão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atração do Palco Favela na noite desta sexta-feira (2) no Rock in Rio, a banda carioca Gangrena Gasosa se destacou pelo seu estilo conhecido como "heavy saravá metal", misturando elementos de metal com características da Umbanda.

