Menino de 3 anos troca festa por homenagem a garis e emociona em Goiás

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O pequeno Davi de Souza Teles comemorou seu aniversário de 3 anos de um jeito diferente e cheio de significado nesta segunda-feira (7). Fã do trabalho dos profissionais da limpeza urbana de Padre Bernardo, no estado de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal, o menino pediu para celebrar a data oferecendo um café da manhã aos garis de sua cidade, no lugar de uma festa tradicional.

A família organizou uma celebração especial para receber os garis, com direito a mesa decorada e lanche reforçado. O gesto foi registrado e compartilhado nas redes sociais, comovendo internautas pela simplicidade e pelo reconhecimento ao trabalho desses profissionais.

Em janeiro deste ano, seis meses antes do aniversário, Davi já havia decidido o tema da comemoração: queria uma festa em homenagem aos coletores de lixo. A mãe, Rafaela, contou ao G1 que se surpreendeu com o pedido do filho, mas também sentiu orgulho da escolha. "Foi inesperado, mas muito bonito ver o carinho dele por esses profissionais", disse.