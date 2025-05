'Me permitindo viver essa experiência', diz Gracyanne Barbosa sobre se tornar evangélica

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa, 41, decidiu "trilhar um novo caminho". A musa fitness confirmou ao F5 que entrou para a igreja evangélica.

A ex-BBB gerou curiosidade após ser filmada no último domingo (25) frequentando um culto em uma igreja neopentecostal do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

"O que está acontecendo é que, sim, eu tenho frequentado a igreja, buscado estar mais próxima de Deus e me permitindo viver essa experiência com o coração aberto", falou Gracyanne à reportagem.

"É um caminho lindo, que tem me feito muito bem, mas que ainda está sendo trilhado com calma e consciência. Cada um tem seu tempo, seu processo e eu estou vivendo o meu, com fé, respeito e muito amor", completou.

A igreja em questão é uma unidade da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida por Silas Malafaia. No vídeo, publicado pelo pastor Bruno Santos, Gracyanne se emociona em frente ao altar enquanto é recebida junto com outros novos integrantes da congregação.

Na última terça-feira (27), o pastor Bruno comemorou a presença de Gracyanne em sua igreja. "Neste domingo, tivemos a alegria de ver alguém muito conhecida publicamente entregar sua vida a Jesus. Foi um momento sincero, verdadeiro e cheio da presença de Deus", escreveu o religioso nas redes sociais.