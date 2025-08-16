Maria Bethânia é celebrada com primeira mostra de cinema dedicada à sua obra





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Bethânia vai ganhar pela primeira vez uma mostra de cinema em sua homenagem. A Mostra de Cinema Maria Bethânia acontecerá em 26 e 27 de agosto, em Ouro Preto (MG), e celebrará a trajetória da cantora ícone da MPB, que completa 60 anos de carreira neste ano.

A mostra exibirá os documentários "Bethânia bem de perto -- A propósito de um show" (1966), de Júlio Bressane e Eduardo Escorel, e "Os Doces Bárbaros" (1976), de Jom Tob Azulay, que acompanha a turnê do grupo formado por Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. A mostra acontecerá no anexo do Museu da Inconfidência.

Outros filmes mais íntimos também farão parte da programação da mostra. É o caso de "Pedrinha de Aruanda" (2006), documentário dirigido por Andrucha Waddington, que mostra a artista com sua família comemorando seus 60 anos. O público também poderá ver "O vento lá fora" (2014), que traz Bethânia e Cleonice Berardinelli, imortal da ABL, lendo obras de Fernando Pessoa, e "Fevereiros", ambos de Márcio Debellian.