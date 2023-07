Maisa tranquiliza fãs após incêndio atingir apartamento em que ela estava no Recife

Além de Maisa, estariam no imóvel outras seis pessoas e um cachorro. Dois jovens que não conseguiram sair do apartamento ficaram isolados em um cômodo esperando a liberação dos bombeiros. Ninguém sofreu ferimentos graves.

O F5 fez contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. Segundo disse à Globo o síndico do prédio, Luiz Leal, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito em um ar-condicionado.

"Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas", diz nota publicada nas redes sociais dela. "Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe de Maisa Silva, 21, tranquilizou os fãs da atriz e apresentadora neste sábado (29) após a notícia de que um incêndio atingiu o apartamento em que ela estava com amigos no Recife. Imagens dela chorando em frente ao prédio apareceram em reportagem da Globo sobre o incidente.

