Maeve Jinkings precisa 'provar que está pronta' para comandar operação em 'DNA do Crime'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "DNA do Crime", sucesso lançado em 2023 pela Netflix, volta na quarta-feira (4) mantendo o ritmo de "tiro, porrada e bomba" e aprofundando as tramas policiais e pessoais de seus personagens. Inspirada em crimes reais, a nova fase dá continuidade à caçada contra a quadrilha Fantasma, agora sob o comando do temido Isaac, interpretado por Alex Nader.

Nader afirma que o público vai se deparar com diversas situações de crítica moral e revela que a preparação para o papel foi intensa. "É um mergulho profundo, como nunca tinha feito antes na carreira", conta à reportagem.

Durante dois meses, ele participou de estudos de cena, ensaios com outros atores e encontros com ex-presidiário, que hoje atuam como consultores da série. "Essas conversas foram fundamentais para entender como funcionam as engrenagens do crime por dentro, sem romantização", diz.

A primeira temporada da produção se tornou um hit instantâneo, chegando à primeira posição no top 10 global e no Brasil da plataforma de streaming. Ao todo, a série figurou entre as mais assistidas em 71 países do mundo -feito raro para produções brasileiras. O sucesso abriu caminho para novos investimentos e elevou as expectativas para o segundo ano da trama.

O vilão entra na série com força total, substituindo Sem Alma (Thomás Aquino) como figura central do crime organizado. "Ele é frio, calculista, extremamente inteligente e não tem limites. É movido por ambição e poder, e está disposto a tudo para alcançar o topo", explica Nader.

O ator também passou um período isolado em São Paulo para se desligar da vida pessoal e se dedicar completamente ao personagem. "Minha esposa segurou a barra no Rio com os meninos. Eu realmente fiquei imerso nesse universo por semanas. Vamos mostrar que o Brasil também sabe fazer ação", afirma.

Se Isaac representa a ameaça crescente, do lado da lei o trio de agentes federais Suellen (Maeve Jinkings), Benício (Rômulo Braga) e Rossi (Pedro Caetano) tenta resistir à pressão da quadrilha, enquanto enfrenta conflitos internos. Suellen, por exemplo, ganha mais protagonismo. "Ela está em uma posição de comando e precisa provar que está pronta para isso", diz Jinkings.

A atriz, que também está no remake de "Vale Tudo" na Globo, vive um momento de visibilidade dupla. "São duas personagens muito diferentes. Em 'DNA', Suellen é técnica, cerebral. Já na novela, estou num território completamente emocional. Precisei encontrar modos diferentes de me preparar e dividir esses universos."

Maeve destaca ainda a importância da representação feminina na série. "É uma mulher no centro de uma operação policial complexa, enfrentando homens perigosos. Ela toma decisões difíceis, enfrenta dilemas éticos e mostra que coragem e sensibilidade podem coexistir."

Thomás Aquino retorna como Sem Alma, agora atrás das grades. A nova temporada, no entanto, mostra que ele ainda não está fora do jogo. "O público vai ver um cara que tenta sair do crime, mas percebe que não tem mais volta. É como uma bola de neve. Por mais que ele tente cumprir a pena e priorizar a família, as consequências do passado não deixam", afirma Aquino.

A preparação exigiu do ator um exercício psicológico intenso. "Precisei tirar tudo o que sou, toda a leveza, o riso, para me transformar em alguém com o peso do mundo nas costas. Ele tem um dilema constante: preciso sair, mas o crime não me deixa. Isso alimentava minha construção a cada cena", diz.

Para Aquino, o personagem desperta empatia no público porque é humano. "Ele tem falhas, tenta fazer o certo, mas o contexto o puxa de volta. E aí a pergunta que fica é: o que você faria no lugar dele?"

A série segue sob o comando de Heitor Dhalia, que também atuou como showrunner na primeira temporada. A direção é dividida com Vellas e Pedro Jorge, e o elenco conta ainda com nomes como Lorenzo Martin e Duda Meneghetti.

"Acho que o público vai ficar mais vidrado ainda. O jogo ficou mais perigoso, mais próximo. A sensação é de que tudo pode explodir a qualquer momento", antecipa Nader. E como resume Thomás Aquino: "A adrenalina continua. É disso que o público gosta: emoção com verdade".