Luis Lobianco se casa com músico em cerimônia intimista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luis Lobianco usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para contar que agora é um homem casado. Depois de dez anos de relacionamento, o ator se casou com o músico Lúcio Zandonadi e até os amigos mais próximos do casal foram pegos de surpresa. A cerimônia só com os noivos e uma desembargadora aconteceu, sem planejamento, na suíte presidencial do badaladíssimo Copacabana Palace, na zona sul do Rio, dois dias antes.

O ator, que está no elenco da novela "Vai na Fé", compartilhou algumas fotos da celebração. "Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de dez anos juntos. Só nós fomos convidados, escreveu o intérprete do irreverente Vitinho, compositor das músicas de sucesso do cantor Lui Lorenzo (José Loreto) na trama de Rosane Svartman .

Ele ainda prosseguiu: "Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte, respeito à individualidade e rotina. Sim, Lúcio Zandonadi."

Lúcio, por sua vez, respondeu: "Sempre foi sim para o Luis Lobianco! Depois de dez anos, quase 11, oficializamos nossa vida juntos. Tudo certo, tudo lindo. Seguimos amando (-nos, -se, -os). Obrigado, obrigado, obrigado." Os dois assumiram que chegaram a pensar numa festa para vários convidados, mas desistiram da ideia.

Lobianco fez 41 anos na sexta-feira (13) e até ganhou festa surpresa nos bastidores da novela e compartilhou em seu Instagram registros da celebração, que teve direito a bolo e balões com parte da equipe reunida. "Vai na Fé" é a nova novela das 19h, da Globo, que estreia nesta segunda-feira (16).