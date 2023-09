Lucas Silveira, da Fresno, e Karen Jonz curtem 'vale night' de casal

O casal afirma que o The Town é como uma "ida à balada" para eles. "É uma balada, mas vamos embora cedo", comenta a artista. Eles disseram não saber se ficariam até o final do show do Foo Fighters: "Não garanto. O sono bate cedo por aqui", explica o vocalista da Fresno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os músicos Lucas Silveira, da banda Fresno, e Karen Jonz, que também é skatista, aproveitaram o The Town para tirar uma noite "off" sem a filha Sky, de 7 anos. "Temos o costume de levar ela para todos os lugares, mas às vezes a gente gosta também de sair só nós dois para poder ficar um pouco mais à vontade", diz Jonz.

