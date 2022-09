Looks da Balenciaga e Dior para a Air France ganham exposição em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Christian Dior, Georgette Rénal, Nina Ricci e Cristóbal Balenciaga são alguns dos grandes nomes da moda que ajudaram consolidar a elegância das comissárias de bordo e comandantes.

Um pouco desse glamour poderá ser visto pelo público em São Paulo na exposição que a Air France abre nesta sexta-feira, destacando 15 seus seus looks marcantes.

A mostra que ocorre no segundo andar do shopping JK Iguatemi até 30 de setembro deixará ver os modelos que associaram a companhia aérea aos nomes da alta-costura.

Os ternos dos oficiais de bordo desenhados por Balenciaga em 1969 são alguns dos chamarizes. Na versão para o verão, eles eram feitos com terileno e lã, em duas cores, azul claro e rosa claro. Já o modelo de inverno era feito de lã de sarja adornado por um chapéu de cetim com visor. Nesta coleção, a elegância era completada com as botas Darchamps de couro de cabrito cor azul.

Além do modelo atual, de Christian Lacroix, usado desde 2005, os looks desenhados por Angelo Tarlazzi em 1976 também estão na mostra. Em destaque está uma chemise de poliéster de seda com listras azul marinho e beges. Com um cinto, o look traz a impressão de se ancorar em duas peças.

Visitantes da mostra ainda podem concorrer a três passagens para Paris e clientes cadastrados no Flying Blue ganharão pontos no programa de fidelidade.