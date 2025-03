Livros de ficção venderam mais no ano passado, indica levantamento internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudo divulgado na Feira do Livro de Londres nesta semana mostrou um aumento nas receitas de vendas de livros de ficção no mundo inteiro.

A pesquisa, elaborada pela GfK Entertainment em parceria com a NielsenIQ BookData, analisou 18 países.

Destes, o que registrou o maior crescimento na área foi a Índia, que vendeu mais 30,4% livros de ficção em 2024 do que em 2023 em termos de valor.

Essa porcentagem foi de 16,4% no Brasil.

Além disso, diversas nações ainda viram um aumento significativo no faturamento de livros de fantasia e romance no período.

O estudo também indicou que em muitos países caiu o número total de livros vendidos. Isso não necessariamente afetou as receitas dos mercados editoriais locais, porém, uma vez que estas quedas foram compensadas com aumentos de preços.

No Brasil, por exemplo, o valor médio de um exemplar registrou uma alta de 8,35% em janeiro deste ano.

A alta nos preços dos livros, em conjunto com o sucesso do gênero do romance, ajudaram também a atenuar o desempenho enfraquecido e o baixo crescimento do setor de não ficção.