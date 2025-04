Lívian Aragão defende a família das críticas de rejeitar irmã e diz que 'a vida é feita de escolhas'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de Renato Aragão negar os rumores de que teria uma filha discriminada por ser lésbica e motorista de aplicativo, sua filha caçula, Lívian, se pronunciou sobre a polêmica. "Não sei de onde tiraram que meu pai esconde a Ju (Juliana Aragão). Primeiro que ela está na biografia, segundo que está no Google. É só pesquisar quantos filhos ele tem. Meu pai nunca escondeu nem rejeitou nada", afirmou em entrevista a um podcast nesta quinta-feira (24).

Lívian contou ainda que Juliana morou com a mãe, Marta (primeira esposa de Renato Aragão), nos Estados Unidos durante muitos anos. "Ela trabalhou lá, inclusive, em um posto de gasolina, porque sempre amou carro, dirigir, enfim... Depois de um tempo, ela se casou, se divorciou, teve a Julia -que mora com a gente. Ela então veio morar conosco, ficou por mais de 10 anos, e, no início deste ano, resolveu sair de casa, porque tem 48 anos e pode escolher onde quer morar. E foi isso", disse.

A atriz e influenciadora também comentou sobre uma vaquinha virtual que Juliana teria feito recentemente por causa de problemas financeiros. No início deste mês, o jornalista Rafael Spaca, diretor do documentário "Trapalhadas Sem Fim", deu uma entrevista relatando os desafios enfrentados por Juliana. "Essa história da vaquinha virtual foi uma escolha dela. Se ela quisesse, poderia ter falado com a gente. A gente também se surpreendeu com essa notícia", reforçou Lívian.

Sobre o trabalho da irmã como motorista de aplicativo, ela foi direta: "A vida é feita de escolhas. A gente não vê problema nenhum, porque é um emprego legítimo. Ela sempre gostou de dirigir. Era Uber de pets, sempre curtiu isso. Virou uma polêmica também porque as pessoas não conhecem muito bem nem ela nem os outros filhos do meu pai, que são mais reservados, mais discretos", completou.