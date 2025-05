'Lilo e Stitch' supera novo 'Missão Impossível' nas bilheterias dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O live-action de "Lilo & Stitch" se mostrou tão bem-sucedido nas bilheterias quanto a sua versão original, lançada em 2002.

Durante o Memorial Day, quando os Estados Unidos homenageiam militares mortos em combate, o longa da Disney arrecadou US$ 183 milhões. Esse valor faz de "'Lilo e Stitch'" a produção com a maior arrecadação durante esse feriado da história. Mundialmente, o longa já arrecadou US$ 341 milhões.

O sucesso da produção tem sido tanto que até desbancou "Missão Impossível - O Acerto Final", oitavo filme da franquia estrelada por Tom Cruise.

Durante o feriado, o filme arrecadou US$ 77 milhões. No Brasil, "'Lilo e Stitch'" foi visto por mais de 500 mil pessoas em sua estreia, lucrando R$ 11 milhões. Com isso, tornou-se a estreia mais lucrativa de 2025 até agora.

A nova versão do filme conta a história de um alienígena que foge de seu planeta após ser condenado à prisão. Perseguido por dois conterrâneos, ele se esconde em um abrigo para cães. É onde encontra a pequena Lilo Pelekai, com quem a criatura forma um lanço de amizade.