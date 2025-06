Lexa e Tati Machado viajam juntas para o Amazonas após luto e perda gestacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa e a apresentadora Tati Machado viajaram para o Amazonas ao lado dos maridos, Ricardo Vianna e Bruno Monteiro. Em fotos compartilhadas nas redes sociais, os casais aparecem próximo ao Rio Negro. "Tão feliz de estar aqui com vocês", escreveu Lexa nos stories neste domingo (29).

As duas enfrentam o luto por terem perdido seus bebês recentemente. Em maio, Tati perdeu seu filho, Rael, na reta final da gravidez. Ela estava com 33 semanas de gestação quando deu entrada na maternidade após perceber algo de errado. Após os exames, os médicos constataram a parada cardíaca do bebê.

Lexa perdeu sua filha, Sofia, em fevereiro, três dias depois do nascimento. Ela enfrentou uma gestação de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp, condição rara que afeta o fígado e as plaquetas sanguíneas.

A cantora foi uma das primeiras a acolher Tati em seu luto. "Eu vejo você", escreveram na legenda de um post compartilhado entre os dois perfis.