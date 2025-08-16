Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti aproveitam verão em iate de luxo na Espanha





RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Leonardo DiCaprio, 50, e a modelo italiana Vittoria Ceretti, 27,foram vistos curtindo um dia de sol em alto-mar na costa da Espanha, próximo a Ibiza, neste sábado (16). O casal aproveitou o verão em um iate de luxo, vestindo apenas trajes de banho, enquanto relaxava sob o sol mediterrâneo.

DiCaprio usava um short preto, e Ceretti optou por um biquíni de estampa animal. Segundo o site TMZ, o casal, se divertiu remando juntos na água, aproveitando a companhia um do outro e a bela paisagem daquela região.

Nos últimos meses, a dupla tem aproveitado a temporada de verão em alto-mar com frequência. No mês passado, foram vistos saltando juntos de um iate próximo a Saint Tropez, na Riviera Francesa, mostrando que estão mais do que acostumados a dias de sol, mar e diversão.