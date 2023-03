Leda Nagle fala sobre fim de casamento de Duda Nagle e Sabrina Sato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Duda Nagle, a jornalista Leda Nagle, falou sobre o fim do casamento do filho com a apresentadora Sabrina Sato. O casal, pais de Zoe, 4, anunciaram a separação na última terça-feira (21) após especulações e desentendimentos públicos.

Durante live no Instagram -que faz com frequência, assim como os vídeos para o canal do Youtube-, Leda disse que os problemas fazem parte da vida de todos, sem citar diretamente o filho e a ex-nora. "A vida às vezes é difícil, às vezes é complicado. Às vezes a gente tem problemas, como todo mundo", comentou.

A jornalista, que trabalhou na televisão durante 40 anos, sendo 10 deles Jornal Hoje (Globo), disse que as pessoas públicas não estão alheias aos problemas da vida. "Não é porque a gente faz internet, televisão, vídeo, que eu fiz 40 anos de televisão, não é por isso que a gente não tem problema. A gente tem problema. Mas a gente sobrevive", disse a jornalista.