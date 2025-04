Leandra Leal comemora volta às novelas e diz que irá fazer uma vilã

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dez anos depois de "Império", Leandra Leal está de volta às novelas. Em conversa com a reportagem no tapete azul da festa dos 60 anos da Globo, ela contou que aceitou o convite das autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. "Sei muito pouco sobre a personagem. Ela é uma vilã e transita no universo sertanejo. Amei."

Além de Leandra, Lázaro Ramos está confirmado em "Coração Acelerado", com estreia prevista para 12 de janeiro de 2026 no lugar de "Dona de Mim". "O bacana é que depois do techno brega de "Cheias de Charme', entro em outro ritmo que gosto e ouço".

Leandra será Zilá, conhecida como a "rainha do country" na cidade fictícia de Bom Retorno, próxima de Goiânia. "Estou animada e ansiosa".

Ela também falou de como irá conciliar a maternidade com o trabalho. Seu caçula Damião irá completar um ano em agosto. "Com dor no coração, como milhares de mãe que trabalham fora. É a vida."