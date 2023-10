Kaytranada cancela show na turnê de The Weeknd por causa de temporal no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Kaytranada, que abriria o show do cantor The Weeknd na noite deste sábado (7) no Rio de Janeiro, precisou cancelar a participação em razão do mau tempo.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do artista. "Me desculpa, Rio. Não vou abrir para o Abel esta noite", escreveu Kaytranada. No entanto, a participação do DJ nos shows de São Paulo está mantida.

A chuva intensa que atingiu a capital fluminense provocou outros transtornos. Horas antes da apresentação da turnê "After Hours Till Dawn" começar, parte do público foi retirado do gramado do Estádio Nilton Santos, que fica no Engenho de Dentro, na zona norte da cidade.

Por questões de segurança, a organização do evento decidiu retirar as pessoas do enorme descampado, com o risco de raios. Por volta das 19h30, o público que estava no gramado foi realocado pela organização do evento em um abrigo.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a Live Nation, responsável pela organização do evento, se desculpou pelo transtorno.

"Nos desculpamos pelo atraso causado pelas condições meteorológicas. O show do The Weeknd no Rio de Janeiro não foi cancelado e começará em breve. Estamos felizes em informar que o público já voltou a entrar no estádio e o show começará em breve", diz a nota.