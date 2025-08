Kate Beckinsale processa produtores de 'Canário Negro' por condições inseguras nas filmagens

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista de "Canário Negro", Kate Beckinsale, 52, decidiu entrar com um processo contra os produtores do filme. Segundo documentos obtidos pela imprensa americana, a atriz britânica acusa a equipe de tê-la submetido a condições inseguras durante as filmagens e quer usar o caso como exemplo para outras estrelas que, por medo ou pressão, hesitam em exigir seus direitos.

A atriz, que interpretou uma ex-agente da CIA no longa, alega, no documento obtido pelo jornal USA Today, ter sido forçada a trabalhar até 15 horas por dia, sem estrutura adequada -como equipamentos de segurança e equipe médica. As denúncias de Beckinsale indicam ainda que suas preocupações foram ignoradas pela produção.

Entre os episódios mais graves, está uma cena em que Beckinsale teria sido arremessada contra uma parede, o que lhe causou um "trauma significativo" no joelho esquerdo. Ela também afirma que sua dublê original quebrou o tornozelo durante uma sequência de ação considerada arriscada, sendo substituída por alguém "inexperiente e despreparado".

De acordo com a reportagem também da RadarOnline, fontes do setor apontam que o caso é atípico, já que disputas desse tipo costumam ser resolvidas por meio de arbitragem, de forma privada, entre os agentes. Apesar disso, Beckinsale deixou claro para pessoas próximas que está disposta a enfrentar as consequências e avisou que não será silenciada. Ela tem consciência de que, se as alegações não forem comprovadas, sua imagem poderá ser prejudicada em Hollywood.