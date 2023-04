Karen Bachini debocha de base de Virginia ao som do rap de Zé Felipe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A youtuber e maquiadora Karen Bachini publicou um vídeo no TikTok nesta quinta-feira (6) no qual dá mais uma alfinetada na influencer Virginia Fonseca. Ela gravou o processo de uma maquiagem artística e fez referência ao vídeo em que critica a base da WePink, marca da influenciadora, -tudo isso ao som do novo rap feito pelo marido de Virginia, o músico Zé Felipe.

"Gostaram dessa make, clã?", pergunta Bachini na legenda. No vídeo, após aplicar a base, a youtuber passa um papel sobre a pele, que remove o produto facilmente. Ela havia feito o mesmo quando gravou sua crítica após o lançamento da base da WePink. Dessa vez, o elemento novo no vídeo é a música ao fundo: o rap gravado por Zé Felipe em resposta ao jornalista Evaristo Costa.

O jornalista causou polêmica ao comentar um vídeo em que Maria Alice, 2, filha de Virginia e Zé Felipe, aparece preferindo o colo da babá do que o da mãe. "Já ouviram falar: Mãe é quem cria?", escreveu Evaristo no Twitter.

Zé Felipe saiu em defesa da mulher e divulgou a nova música nas redes sociais. "Eu peço respeito com a minha família / Com as minhas Marias, com a minha Virgínia / Ela sempre no corre, trampando a mil / Sempre apanhando, mas nunca caiu", diz o trecho que Karen Bachini usou para compor seu vídeo.

Internautas reagiram à publicação de Bachini. "E ela ataca novamente", dizia um dos comentários no TikTok. A web também notou que o engajamento nos vídeos da maquiadora é maior quando ela fala ou dá indiretas a Virginia. "Olha a diferença das visualizações dela quando ela posta da Virginia", disse uma seguidora.