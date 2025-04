Juliana Oliveira diz a Danilo Gentili que não mentiu e nega ingratidão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliana Oliveira, ex-produtora e assistente de palco do programa, respondeu às declarações de Danilo Gentili sobre sua acusação de abuso sexual. A humorista denunciou, no final de março, o apresentador Otávio Mesquita por uma situação que ocorreu durante uma gravação do programa The Noite, em 2016.

Em um vídeo de 45 minutos publicado na quarta-feira (16), Gentili disse que Juliana mentiu ao afirmar que nunca denunciou Mesquita porque tinha medo de ser demitida e que ele e João Mesquita teriam visto a suposta violência sexual e não teriam feito nada por ela não ser rica e branca.

"Antes do meu pronunciamento eu estava sendo chamada de oportunista, agora estou sendo chamada de ingrata", ela diz em um novo vídeo publicado em seu Instagram. "Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi, eu te defendi até no tribunal, agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas?"

Juliana diz que ela já havia reconhecido que Gentili e o diretor do programa, João Mesquita, a haviam apoiado após 2020, quando teria entendido que sofreu um crime sexual após Dani Calabresa denunciar Marcius Melhem, e que no começo teve medo de que pudesse perder o emprego ou ser desacreditada se denunciasse Otávio Mesquita.

O suporte do programa teria acabado, segundo ela, quando ela deixou o The Noite. "Eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida", reclamou.

"Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam, porque quando Otávio Mesquita invadia o estúdio, eu era escondida no banheiro. O que eles não sabiam era da gravidade. Nem eu sabia".