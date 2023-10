Jota Quest anuncia turnê de 25 anos com show em SP; veja como comprar ingressos

No repertório do grupo, vão aparecer clássicos como "Só Hoje" e "Amor Maior", mas também canções mais recentes do novo álbum "De Volta Ao Novo", de outubro deste ano.

As entradas partem e R$ 160, na cadeira inferior do estádio, e vão até R$ 700, para uma cadeira na mesa diamante mais próxima ao palco.

Na capital paulista, a turnê "Jota25 - Arenas" está marcada no Allianz Parque para o dia 15 de junho de 2024. A data está distante, mas os ingressos já estão à venda no site Ticket 360.

