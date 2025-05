Jorge Ben Jor canta em igreja no Rio e surpreende fiéis

A igreja, que costuma reunir fiéis do santo guerreiro, como Ben Jor, fica na Praça da República, no centro do Rio.

Segundo fiéis que comentaram uma publicação no Instagram, o cantor subiu ao altar no final da missa. "Foi um momento sublime, especial, inesquecível", escreveu uma frequentadora. Outros disseram que o músico costuma cantar nessa igreja.

O músico estava com seu look habitual: óculos escuros em formato arredondado. Vestia também camisa vermelha, calça jeans e uma jaqueta.

