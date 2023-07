Joelma passa mal de novo em show e cancela agenda de turnê 'Isso é Calypso'

Apesar do quadro médico da artista não ter sido detalhado, ela desabafou aos fãs que vem sofrendo com sequelas da Covid-19 há dois anos.

Os shows dos dias 11, 12 e 15 de julho, que aconteceriam nas cidades de Teresina, no Piauí, Crato, no Ceará e Gravatá, em Pernambuco, também foram cancelados por razões médicas.

"Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%", disse, ao anunciar a pausa dos shows em sua conta do Instagram.

