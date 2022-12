João Vicente de Castro tranca Fábio Porchat no banheiro durante jogo do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator João Vicente de Castro trancou o humorista Fábio Porchat no banheiro durante o jogo do Brasil e Coreia do Sul, na Copa do Mundo do Qatar, na tarde desta segunda-feira (5). Conhecido por ser pé-frio, o humorista esteve em todos os jogos que a seleção perdeu, inclusive o 7x1 para a Alemanha, na Copa sediada no Brasil, em 2014.

De volta ao Brasil após a seleção perder o jogo para Camarões, Porchat foi assistir ao jogo na casa do amigo João Vicente. Com medo da seleção perder o jogo e ser eliminada nas oitavas de final da Copa, ele trancou Porchat no banheiro durante o jogo. "Vai ficar no banheiro, fica quieto aí", disse o ator.

Porchat, que estava gravando um vídeo e compartilhou nos stories do Instagram, pensou que João Vicente estava brincando com ele e ainda gritou que iria assistir ao jogo pelo celular. "Está 2x0 já, deixa eu ir. Se sair gol da Coreia, eu volto", falou o humorista, que gravava tudo.

O ator abriu a porta do banheiro quando o Brasil estava vencendo o jogo. "Tá 4x0 vou deixar ele assistir um pouco. Será que eu deixo? Vou deixar quatro minutos, vai lá", disse abrindo a porta do banheiro. Mas bastou o humorista ir para a sala que a Coreia marcou um gol. "Eu vou voltar para o banheiro", disse dando risada e correndo de volta ao banheiro.

"Rola um boato que no gol da Coreia, Porchat pediu para dar uma entradinha rápida no estádio para usar o banheiro", tuitou o internauta Wellington. "Porchat é praticamente um Mick Jagger", escreveu a internauta Isabel.