Jéssica Martin e Nino são os novos intérpretes da Beija-Flor após vencerem reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma temporada intensa e repleta de emoção, a Beija-Flor de Nilópolis já conhece as novas vozes que vão comandar seu carro de som a partir do próximo Carnaval. Jéssica Martin e Nino foram consagrados vencedores do reality "A Voz do Carnaval", exibido pelo Multishow e com estreia prevista no Globoplay em setembro.

O programa marcou o início de um novo ciclo na escola, que por cinco décadas teve como principal intérprete Neguinho da Beija-Flor.

Criado em parceria entre a Globo, a escola de samba, o grupo AfroReggae e a produtora Formata, o reality teve apenas quatro episódios. O programa foi comandado pelo ator Samuel de Assis e acompanhou oito intérpretes do samba disputando o posto mais simbólico do Carnaval carioca.

O processo de seleção incluiu desafios técnicos, apresentações ao vivo na quadra da Beija-Flor e avaliações detalhadas feitas por jurados experientes.

Neguinho da Beija-Flor integrou o júri fixo e foi acompanhado por Betinho Santos, diretor musical da escola, e Simone Santana, diretora de harmonia. Eles avaliaram desde a técnica vocal até a conexão dos candidatos com a comunidade nilopolitana. Nomes consagrados do samba como Xande de Pilares, Belo, Teresa Cristina e Dudu Nobre também participaram como convidados especiais ao longo da competição.

A vitória de Jéssica e Nino foi celebrada tanto pelo público quanto pelos jurados. Além da potência vocal e do carisma, os dois foram elogiados pelo respeito à história da escola e pela sintonia com a comunidade. "É o DNA da Beija-Flor manter o protagonismo preto e valorizar as crias da casa", disse Almir Reis, presidente da agremiação. "Não tenho dúvidas de que o Neguinho é insubstituível, mas as vozes de Jéssica e Nino certamente saberão honrar esse microfone e trazer muitas alegrias para a nossa comunidade nilopolitana."

Aos 36 anos, Jéssica Martin integra o carro de som da Beija-Flor há quatro anos. Mesmo sem vir de uma comunidade tradicional do samba, ela conquistou espaço com presença de palco marcante e voz potente. "Estou aqui pra emprestar minha voz a essa missão gigante que é representar a escola e, sobretudo, substituir meu mestre Neguinho. A comunidade vai me dar suporte e eu só posso retribuir com entrega e respeito", afirmou.

Já Nino tem mais de duas décadas de carreira e uma trajetória profunda com a escola. Ele integrou o carro de som da Beija-Flor entre 2012 e 2017 e retornou em 2025. Apadrinhado por Laíla, lendário diretor de carnaval da agremiação, o cantor é figura querida na quadra e emocionou o público ao lembrar sua relação com a escola: "Costumo dizer que a Beija-Flor é o lugar onde eu esquecia os problemas. Estar aqui hoje, com esse microfone, parece um sonho."

"A Voz do Carnaval" será exibido em setembro e promete levar aos fãs dos desfiles um olhar mais íntimo sobre o universo do samba.