Ivete Sangalo dança aos gritos em apoio a Lula e faz o 'L' em show em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em ano acirrado de eleição, artistas têm sido cobrados a manifestar sua posição política e Ivete Sangalo é uma delas. Se no Rock in Rio a cantora fez uma manifestação mais comedida, sem citar o nome de nenhum candidato à Presidência, durante um show neste sábado (15), em Salvador, ela mostrou explicitamente apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Ivete dançou e apoio o coro da plateia, que cantava "Olê olê olê olá, Lula Lula". "E não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?", disse a artista.

Durante a apresentação, a cantora também fez o 'L', em referência a Lula, que enfrenta Bolsonaro nas urnas no próximo dia 30.

Na apresentação do Rock in Rio, Ivete falou sobre mudar tudo nessa eleição e fez um discurso a favor do desarmamento. "A gente não precisa de armas, a gente precisa de amor", disse.