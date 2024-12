Internautas apontam semelhança entre fotos de Jimmy Carter e Scarlett Johansson

Nas respostas da postagem, outros entraram na onda e aumentaram a história: "De fato, Scarlett, é uma derivação do nome Carter. Carter -> Carlett-> Scarlett. Johansson é sobrenome do pai, já que Jimmy Carter era avô materno da Viúva Negra."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos e Nobel da Paz, morreu neste domingo (29) aos 100 anos. Diversas fotos históricas do democrata rodaram as redes sociais e uma delas, de quando Carter era bem jovem, fez sucesso com internautas apontando semelhanças entre ele e a atriz Scarlett Johansson.

