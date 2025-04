Incubus volta ao Brasil para celebrar 'Morning View', seu álbum de maior sucesso

PARATY, RJ (FOLHAPRESS) - A banda americana Incubus desembarca no Brasil em abril para dois shows. Nesta terça-feira (8), toca em Curitiba, no Live Curitiba, e na quinta (10) em São Paulo, no Espaço Unimed. A banda esteve no país em setembro de 2024, quando se apresentou no Rock in Rio.

Mas os novos shows são diferentes. As apresentações vão celebrar o disco "Morning View", lançado originalmente pela banda em 2001 e inteiramente regravado em 2024, com o título "Morning View XXIII".

"Os shows da turnê ‘Morning View’ são únicos", diz por videoconferência, da Califórnia, o vocalista Brandon Boyd, de 49 anos. "Na primeira metade do show, tocamos o álbum na íntegra e fazemos um intervalo. Na volta, passeamos por nosso catálogo por mais 45 minutos, tocando as músicas favoritas nossas e dos fãs. Por sorte, temos uma carreira longa e temos bastante material para escolher."

"Morning View" foi um álbum marcante para o Incubus. Composto e gravado numa mansão na praia de Malibu, o disco, o quarto da carreira, marcou uma transformação no som da banda. Se até então o grupo era comumente associado ao "nu metal", subgênero do metal que mistura hip-hop, funk e rock e que abarcava nomes pesados como Deftones, Korn e Limp Bizkit, "Morning View" trouxe novos elementos e uma sonoridade mais pop e acessível, com elementos do indie rock e de um som mais leve e radiofônico.

Foi o segundo disco mais vendido da carreira do grupo, atrás apenas de "Make Yourself", de 1999. "Gravar ‘Morning View’ foi uma experiência muito diferente para nós", conta Boyd. "Éramos jovens, tínhamos vinte e poucos anos e queríamos tentar compor e gravar um disco numa experiência imersiva, meio que isolados de tudo", lembra ele.

"Pensamos em alugar essa casa e passar quatro ou cinco meses lá, vivendo juntos, fazendo tudo juntos. Gravar naquela casa foi perfeito, porque pudemos nos concentrar inteiramente na composição e gravação."

"Morning View" foi lançado em um período em que a indústria musical vivia seu auge de vendas, mas estava prestes a ser demolida pela chegada do Napster e dos primeiros programas de compartilhamento digital de músicas.

"Tivemos muita sorte", diz Boyd. "Foi um período muito rico para indústria, um pouco antes da invasão da internet que conhecemos hoje. Era uma fase em que pessoas ainda iam a lojas de discos e os ouviam inteiros, não só apenas uma música, como hoje. Para muita gente, ['Morning View'] foi o último álbum que compraram e levaram para escutar no carro."

Boyd diz que a decisão de regravar o álbum 23 anos depois foi motivada pela curiosidade em descobrir como o material havia envelhecido. "Todo mundo pode atestar quanto você cresce e se transforma em 20 anos. Você é a mesma pessoa, mas uma pessoa diferente. ‘Morning View XXIII’ somos nós nos reengajando com músicas que fizemos em outra fase de nossas vidas, mas de maneira mais refinada", diz.

A respeito dos shows no Brasil, Boyd se diz ansioso. "A gente conversa com muitos colegas de outras bandas, e a opinião é sempre a mesma: tocar na América do Sul é especial. É uma alegria infecciosa", diz. "Todo mundo que vai a um show é um indivíduo diferente, mas quando dez mil indivíduos diferentes se juntam, eles formam uma plateia que tem uma personalidade própria."

INCUBUS - 'MORNING VIEW'

- Quando Dias 8 e 10 de abril

- Onde Curitiba e São Paulo

- Preço A partir de R$ 696