Ilya São Paulo, ator de 'Irmãos Coragem' e 'Amor de Mãe', morre aos 59 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Ilya São Paulo morreu nesta terça-feira (31), 59, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por um amigo próximo, o também ator Anselmo Vasconcelos.

Ilya foi encontrado em casa pela esposa, Claudia Provedel, já sem vida, segundo o amigo. Ele esteve internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio, em decorrência de um ferimento no ombro. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Anselmo Vasconcelos se despediu de Ilya em post no Facebook.

"O ator Ilya São Paulo faleceu hoje [31]. Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel com quem casou tiveram uma linda filha [...] Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste", declarou o ator.

CAUSA DA MORTE

ao ser questionado por uma seguidora, Anselmo explicou: "Ele estava muito debilitado. Passou por uma longa internação no [hospital] Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Claudia, já falecido".

A reportagem procurou a Globo, a família do ator, o Hospital Municipal Miguel Couto e a secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O texto será atualizado caso uma das partes se posicione com detalhes sobre a morte de Ilya São Paulo.

CARREIRA

Filho do diretor Olney São Paulo e irmão do ator Irving São Paulo, que morreu em 2006, aos 41 anos.

Cinema nacional: "Brasília 18%" (2006); "Policarpo Quaresma-Herói do Brasil" (1998); "A Cartomante" (2004; "As Tranças de Maria" (2002).

Televisão: atuou em diversas produções da Globo como "A Farsa", "Os Maias", "A Casa Das Sete Mulheres", "Kubanacan", "Hoje É Dia de Maria", "Caras e Bocas", "Sete Pecados", "Deus Salve o Rei", "Regra do Jogo", "Amor de Mãe" e outras.

Passagem pela Record: série "A Lei e o Crime" e nas novelas "Bela, a Feia" e "Ribeirão do Tempo".