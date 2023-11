Homer diz que não enforca mais Bart em 'Os Simpsons' porque os tempos mudaram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num episódio recente de "Os Simpsons", Homer Simpson disse que não vai mais estrangular Bart, pondo fim à duradoura piada. Na cena comum da série, Homer castigava a rebeldia do filho apertando seu pescoço e fazendo com que seus olhos e sua língua pulassem para fora.

No terceiro episódio da 35ª temporada da animação, chamado "McMansion & Wife", que foi ao ar no dia 22 de outubro nos Estados Unidos, Homer cumprimenta seu novo vizinho, Thayer, com um aperto de mão que rende elogios por sua firmeza.

"Veja, Marge, estrangular o garoto compensou", diz, mas logo faz uma ressalva. "Brincadeira, eu não faço mais isso. Os tempos são outros."

O personagem não aparece enforcando o filho desde a 31ª temporada, que foi ao ar em 2019 e 2020. A questão da violência já havia sido discutida anos antes, no entanto. Na 22ª temporada, em certo momento do episódio "Um Amor Sufocante", Homer é estrangulado e, traumatizado, não consegue mais enforcar o filho. No entanto, ele supera o trauma no episódio "Amar É de Lascar", duas temporadas depois.

No X, antigo Twitter, usuários apoiaram e questionaram a mudança.

"O Homer não enforca o Bart tem quatro ou cinco anos e ninguém notou, aí ele faz uma piada chamando a atenção para o fato de que parou e vira notícia para atiçar uma galera que 'dropou' [largou] a série faz 20 anos, mas fica puta", escreveu uma pessoa, em resposta a reclamações.

"Meu filho ama 'Os Simpsons' desde pequenininho. Desde os seis anos nós tiramos a foto do Homer enforcando o Bart, combinamos de tirar essa foto até no casamento dele. Isso a lacração nunca vai me tirar! Ideologia babaca nunca supera o amor entre pai e filho", escreveu outro internauta.

"Eu acho uma decisão acertada em retirar o Homer de enforcar o Bart, pois 'Os Simpsons' sempre evoluíram de acordo com nosso cotidiano. Na série já vimos previsões, mudanças de personalidade e muitas outras coisas. Enfim o mundo evolui e temos que evoluir junto", opina uma terceira pessoa.

"Se você ver 'Os Simpsons' nas primeiras temporadas e hoje em dia, vai ver como o personagem do Homer foi totalmente destruído, principalmente por ele fazer isso com o Bart", um usuário diz, defendendo que o comportamento agressivo do personagem na verdade seria a novidade que iria contra a proposta original, não a nova mudança.

"Os Simpsons" está no ar desde 1989 e já soma mais de 750 episódios. A série está disponível no Star+ e acompanha o casal Marge e Homer e seus três filhos, o delinquente Bart, a precoce e inteligente Lisa e a bebê Maggie, além dos outros habitantes de Springfield.