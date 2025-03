Holi, festival indiano de cores, chega a São Paulo neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira edição na capital paulista, o festival de cores Holi celebra a cultura indiana neste sábado (22) e domingo (23), no largo do Batata. A programação tem lançamento de pós coloridos, shows, aulas de dança e venda de comidas típicas.

A festa é tradicional na Índia e acontece anualmente em comemoração à chegada da primavera no país. Uma das principais características da celebração é a brincadeira de arremessar pó feito de amido de milho e corante alimentício em tons de vermelho, amarelo, verde, azul e laranja.

Ao longo dos dois dias, serão distribuídos cerca de 250 kg de pó colorido para o público entrar na brincadeira às 13h, 15h, 17h e 18h. É recomendado usar roupas brancas e que possam ser manchadas.

No sábado, às 12h, começam as apresentações. A primeira é de tabla, um par de tambores tradicionais indianos, tocado com as mãos e usado na música clássica e popular.

Outro destaque são as danças. Entre elas, há shows do ritmo bhangra (às 14h nos dois dias) e com o grupo Índia-Brasil (domingo, às 15h). Também acontece um espetáculo da dança clássica indiana bharatanatya. O balé caracteriza-se por expressões faciais intensas, gestos detalhados das mãos e movimentos rítmicos dos pés.

No fim de ambos os dias (sábado às 16h e domingo às 17h), está programada uma aula prática de bollywood, uma dança inspirada nos filmes da indústria cinematográfica de Mumbai. O arranjo mistura dança clássica indiana, hip-hop e jazz. A bateria de Carnaval do bloco Bollywood também se apresenta no sábado às 17h.

Na área gastronômica, é possível encontrar comidas típicas como o chicken masala (frango em molho curry), chicken tandoori (frango marinado em iogurte e assado em uma panela cilíndrica de barro) e o pastel samosa, que leva recheio de frango ou grão-de-bico.

Pratos de outras culinárias, como os momos, toppokis e baos também estarão disponíveis. Os preços de cada petisco variam de R$ 17 a R$ 100, com opções para compartilhar em até quatro pessoas.

Haverá uma exposição no estande da Associação Indiana de São Paulo com a história do festival, que remonta a uma lenda da mitologia hindu, já que, além da primavera, o evento tem como tema a vitória do bem contra o mal.

HOLI FESTIVAL

Quando Sáb. (22) e dom. (23), das 11h às 21h

Onde Largo da Batata - av. Brig. Faria Lima, s/n, Pinheiros, região oeste

Preço Grátis