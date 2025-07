Harry Styles vira manobrista por um dia e tenta ajudar fã a estacionar carro em vaga apertada

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Já imaginou tentar manobrar o carro em uma vaga apertada e, do nada, seu ídolo aparecer para ajudar? Foi exatamente isso que aconteceu com a italiana Mariavittoria Giurato em uma rua de Roma, Itália, nesta terça-feira (1º). A jovem registrou em vídeo o momento em que Harry Styles, intérprete de "As It Was" e "Watermelon Sugar", tentou ajudá-la na tarefa -mas também fracassou ao volante, e ela precisou buscar outra vaga.

Mariavittoria contou sobre o encontro nas redes sociais: "Quando você não sabe estacionar e seu 'vizinho novo', Harry Styles, intervém e diz: 'Você é muito bonita. Faço isso por você'", escreveu na legenda do vídeo. Apesar da boa vontade, o cantor também não conseguiu fazer a baliza: "Ele também não conseguiu. Então precisou me compensar", disse ela, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu depois.

O episódio divertiu fãs do artista nas redes sociais: "A baliza é o mal do mundo mesmo", brincou uma internauta. "Agora dá para entender por que ele gosta de andar a pé pelas cidades", comentou outra. "Ainda bem que ele é cantor. Como manobrista, não ia dar certo", escreveu uma terceira. Já uma quarta resumiu: "Comigo isso não acontece. Todo mundo só olha e balança a cabeça negativamente."

Em abril do ano passado, a brasileira Myra Carvalho, 35, julgada na Inglaterra por perseguir o ex-vocalista do One Direction foi condenada a 14 semanas de prisão. A mulher enviou mais de 8 mil cartas ao músico em menos de um mês.