Globo tira Valentina Bandeira do reality por vazamento antes da hora

ARACAJU , SE (FOLHAPRESS) - A atriz e influenciadora Valentina Bandeira deixou de última hora o elenco do BBB 24, da Globo. Ela faria parte do elenco de cobertura e de entrevistas da atração.

Sua função, segundo apurou o F5, seria a de entrevistadora do Bate-Papo com o Eliminado, juntamente com Thaís Fersoza, que foi anunciada na função normalmente nesta quinta-feira (4).

A informação, no entanto, foi falada por ela mesma em dezembro durante uma live em seu canal no YouTube pouco antes do natal, em dezembro. O vídeo chegou ao comando do Big Brother, que se revoltou.

"Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico", adiantou Valentina no YouTube. Ela ainda comentou que iria aproveitar o alcance da Globo para divulgar seu projeto pessoal.

O F5 teve acesso a prints da atriz pedindo para alguns jornalistas e páginas apagarem a história, porque poderia prejudicá-la. O reality show tem política rígida com informações que são repassadas sem autorização.

As páginas apagaram as postagens, mas já era tarde demais. A Globo optou por deixar Thaís Fersoza sozinha.

Além de Fersoza, a equipe de cobertura terá Micheli Machado e Mari Gonzales em reportagens com o público na rua, e Ana Clara Lima no A Eliminação, do Multishow.

Valentina Bandeira tem 29 anos, e começou a viralizar nas redes sociais devido ao seu jeito despojado. Além de trabalhos em novelas da Globo, como "Todas as Flores" (2022-2023), ela foi apresentadora do Beija Sapo, na MTV.

Procurada pela Folha de S.Paulo, Valentina Bandeira não respondeu até o fechamento da reportagem.