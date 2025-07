Globo distribui bem-casados e convites para o casamento de Afonso e Fátima em 'Vale Tudo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo continua tentando fazer o público de São Paulo, principal mercado publicitário do país, engajar com a novela "Vale Tudo". Neste sábado (6), a emissora distribuiu bem-casados e convites para o casamento dos personagens Maria de Fátima e Afonso, vividos por Bella Campos e Humberto Carrão no folhetim.

Enquanto as promotoras faziam a distribuição, violinistas tocavam a marcha nupcial. "O casamento do ano está chegando! Hoje estamos por São Paulo para marcar esse compromisso com vocês", anunciou a emissora nas redes sociais. "Anota aí: é na próxima quarta-feira, às 21h, na minha telinha! #ValeTudo"

A ação também ganhou destaque no telejornal local SP1. Segundo a apresentadora Mariana Aldano, a ação começou às 9h da manhã na rua São Caetano, conhecida como Rua das Noivas, e passou pelo Bom Retiro e pela avenida Paulista, todos na região central.

Tanto o convite quanto o bem-casado traziam mensagens incentivando o público a acompanhar as cenas que vão ao ar na próxima semana. "Maria de Fátima e Afonso Roitman convidam para a semana de celebração do casamento, com início no dia 7 de julho", dizia o texto do primeiro. "A cada noite uma nova emoção. Não perca sua novela das nove na Globo."

Esta não foi a primeira ação que a emissora promoveu na cidade como forma de tentar reverter os baixos índices de audiência na capital paulista. Em maio, atores da trama circularam por alguns pontos da cidade para conversar com telespectadores.