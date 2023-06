Globo corta sexo lésbico em 'Aruanas' e joga especial LGBTQIA+ para a madrugada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo cortou cenas de relações lésbicas da série "Aruanas" em episódio que foi ao ar na TV aberta nesta terça-feira (30). A emissora já havia suprimido uma cena de beijo entre Olga, papel de Camila Pitanga, e Ivona, Elisa Volpato, em 16 de maio.

Agora, omitiu uma sequência de sexo entre as duas que segue disponível na íntegra do episódio no streaming Globoplay, onde a produção saiu primeiro. Ao todo, são cinco cenas de relações lésbicas cortadas nos últimos dias.

Os cortes acontecem em meio a especulações, feitas por internautas e colunistas do meio, de que a emissora estaria tentando deixar seu conteúdo mais palatável para o público conservador, especialmente o evangélico, com quem estaria tentando fazer as pazes.

Em paralelo, o especial "Falas de Orgulho", feito para celebrar a diversidade LGBTQIA+, será exibido na madrugada neste ano.

O horário é o próximo ao dos outros programas do projeto "Falas: Histórias Impossíveis", sempre exibido na segunda linha de show da emissora. Apesar disso, destoa do especial do ano passado, que foi exibido logo após as novelas, obtendo audiência alta e uma boa repercussão nas redes.

Em nota à reportagem, a Globo diz que o horário apenas segue o padrão do programa onde está inserido. A emissora não comentou sobre a diferença em relação ao especial do ano passado.

Sobre os cortes em "Aruanas", a Globo diz que eles fazem parte de um processo rotineiro de adaptação do conteúdo à TV aberta.

Elisa Volpatto, atriz da série, no entanto, criticou o corte. "Sinceramente, há avanços que a gente faz em sociedade que a gente não pode voltar para trás", disse em uma postagem no Instagram.

O "Falas de Orgulho" deste ano vai contar a história de Lena, papel de Ana Flávia Cavalcanti, uma mulher cis, e Kátia -Kika Sena-, uma mulher trans, que formam um casal. As duas vão morar juntas e se esforçam para se adaptar à vizinhança.