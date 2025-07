Fusão da Paramount e Skydance é aprovada após interferência de Trump

A aprovação da FCC foi liderada por Brendan Carr, indicado por Trump. A Skydance se comprometeu com a agência para acabar com programas de diversidade, equidade e inclusão nas empresas e, ainda, nomear uma pessoa que ficaria responsável por analisar reclamações de parcialidade envolvendo a CBS.

O republicano alegava que uma entrevista com Kamala Harris havia sido editada de forma que a beneficiava, deliberadamente, durante as últimas eleições presidenciais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federal Communications Commission, a FCC, agência do governo americano responsável por regulamentar as comunicações e mídias no país, aprovou a fusão da Paramount e da Skydance Media.

