Fiuk será eleito o novo líder do BBB após vencer prova com Rodolffo

Rodolffo, que descobriu que está imune por mais uma semana no jogo, vetou Pocah alegando que sente-se ameaçado por ela no jogo. Arthur, Carla Diaz e João Luiz não podiam ser vetados porque estavam no Paredão falso.

O novo líder terá um veto para a próxima semana que tira alguém da prova. O paredão será formado pela indicação do líder e os três mais bem votados da casa. Um dos quatro indicados se livra da berlinda na prova do bate e volta.

Na prova, um jogador da dupla fica de um lado da plataforma segurando um aparelho de barbear gigante e o parceiro do lado oposto. Ao disparar o cronômetro, um dos jogadores deve atravessar uma plataforma e ir ao encontro do outro entregar o aparelho. Quem o recebe deve atravessar a plataforma de volta e apertar um botão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fiuk será eleito o novo líder do BBB 21. Isso porque ele e Rodolffo venceram a Prova do Líder de resistência após desistência na manhã desta sexta-feira (12) de Arthur e Projota.

