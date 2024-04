Finalistas ficam de fora de segunda festa com ex-participantes após fim do BBB 24

Esta é a segunda vez que os vencedores não se juntam ao restante do elenco após o fim da edição. Na madrugada de terça (16) para quarta (17), alguns deles curtiram uma festa no mesmo bairro carioca.

Os finalistas, porém, não compareceram. Davi, o campeão, Isabelle e Matteus não foram vistos no local, assim como Beatriz e Alane. Por meio das redes sociais, a influenciadora divulgou fotos e vídeos do encontro, regado a bebida, música e até a tatuagens. A cantora Pocah também estava presente.

A modelo já havia dito que organizaria um "churrasco secreto" com os integrantes do quarto Gnomos, em uma boate na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro. Horas antes, todo o elenco se reuniu para uma conversa comandada por Ana Clara, em que refletiram sobre suas movimentações no jogo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-confinados do BBB 24 estão aproveitando a liberdade após o fim do reality show. Yasmin Brunet reuniu alguns participantes e aliados da casa em uma "festa secreta" que ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (18).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.