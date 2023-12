Filha de Ana Maria Braga se defende após chamar vacina de 'agenda satanista'

A vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória em território brasileiro, mas indicada para o controle da disseminação do vírus. Neste ano, o Ministério anunciou que a imunização contra o coronavírus será incorporada ao calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações em 2024.

"Cada um tem o direito de escolher o que coloca no próprio corpo, vacina é vida para você, [mas] pode não ser para outras pessoas. Salvou vidas com certeza, mas realmente não para a transmissão do vírus, começa por aí."

Na tarde de quarta-feira (13), Mariana Maffeis chamou de "agenda satanista" a imunização contra o vírus e que considera um "absurdo" a campanha de vacinação do Ministério da Saúde. Ela disse que mexeu no vespeiro e afirma não ser antivacina.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.