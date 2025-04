Festival Doce Maravilha terá shows de Ney Matogrosso e Alcione

- Baile do Simonal convida Ícaro Silva e Acadêmicos do Baixo Augusta

O festival terá a presença de mais de 40 artistas, e é curado por Nelson Motta, que também fará uma apresentação como DJ. Dois palcos serão montados no Jockey Club. O preço dos ingressos é de R$ 170 para um dia e R$ 347 para os dois dias no site eventim.com.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Doce Maravilha anunciou as atrações da sua terceira edição, que acontece no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, entre os dias 27 e 28 de setembro. O evento confirmou shows de Liniker, que celebra um ano do álbum "Caju", Adriana Calcanhoto e Zeca Pagodinho, que convidará Martinho da Vila e Alcione ao palco. Ney Matogrosso e Marisa Monte também se apresentarão juntos no evento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.