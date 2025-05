Festival do Café no Triângulo SP tem promoções e shows com Paula Lima e Xande de Pilares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em celebração ao Dia Nacional do Café, a Prefeitura de São Paulo realiza entre os dias 20 e 24 de maio a sexta edição do Festival do Café no Triângulo SP. Ao todo, 40 cafeterias da região central da capital paulista integram o evento.

Os estabelecimentos são convidados a criar uma novidade para o cardápio ou combos promocionais.

Participa, por exemplo, o Café Girondino, que traz três ofertas para a ocasião. Uma delas é a releitura gelada do tiramissu, que leva leite fresco, café expresso e um creme de mascarpone (R$ 26). A outra é uma bebida que combina suco de laranja natural e café em creme (R$ 16). Há também o chá com leite de aveia, xarope de caramelo e café espresso (R$ 19).

A padaria Santa Ifigênia oferece duas promoções. A primeira leva dois ovos mexidos, duas fatias de batata-doce e uma média por R$ 29. A segunda, uma fatia de pão de brioche com dois ovos e bacon, acompanhada de uma salada de frutas e um café com leite por R$ 41,20.

Outras opções disponíveis são o cappuccino com brownie do Sampa Sky (R$ 23) e o café mocinha do Café Martinelli, feito com espresso, leite condensado, especiarias e chantili (R$ 25).

A edição deste ano também contará com dois palcos para shows distribuídos no largo do Café e na rua 15 de Novembro.

Entre as atrações musicais confirmadas na programação estão Paula Lima, Xande de Pilares e a banda Maneva.

O festival oferece ainda atividades gratuitas, como o túnel imersivo, por onde o público percorre cerca de cem metros e assiste a vídeos elaborados pelo Museu do Café de Santos. A atração estará disponível entre as ruas Antônio Prado, 15 de Novembro e a praça do Patriarca.

Quem gosta de cinema pode ver sessões de filmes ao ar livre na praça do Patriarca. Entre os títulos selecionados pela organização, está o "Café Society" (2016), dirigido por Woody Allen.

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), por sua vez, receberá três workshops para os que desejam se aprofundar sobre o café.

Também serão realizados ao longo dos dias três tipos de passeios guiados, que farão um passeio pelas cafeterias participantes do festival. Serão duas saídas diárias, uma às 10h e outra às 14h, e as inscrições podem ser feitas na plataforma Sympla.

A abertura do evento será no dia 20 de maio, às 8h, na Arena B3, localizada na praça Antônio Prado, 48, com a presença de representantes das cafeterias e autoridades da cidade de São Paulo.

A programação pode ser acessada em cidadedesaopaulo.com/festivaldocafe2025.