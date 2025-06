Festa de Portugal leva música, gastronomia e cortejo folclórico ao centro de Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Santos, no litoral paulista, recebe neste fim de semana a 16ª edição da Festa de Portugal. Com programação gratuita, a festa acontece no Centro Histórico, reunindo atrações musicais, gastronomia típica, cortejos folclóricos, artesanato e atividades para crianças.

A abertura acontece no sábado (7), às 10h, com a entrega da Medalha José Bonifácio à Comunidade Portuguesa da Baixada Santista. Em seguida, às 11h, autoridades e convidados embarcam no bonde português que parte da Praça Mauá e segue até o palco principal no Valongo.

A estrutura da festa inclui duas praças de alimentação. A principal fica nos Arcos do Valongo, em espaço coberto. A segunda é montada no Santuário Santo Antônio do Valongo, que participa todos os anos com barracas e restaurantes instalados em suas dependências.

Cerca de 20 estandes venderão comidas e bebidas típicas, entre os pratos, destaca-se o arroz de Braga, a sardinha na brasa e à escabeche, as bifanas, o bolinho de bacalhau e a espetada madeirense. Para sobremesa, tem filhoses e pastéis de nata, além de vinhos, cervejas e licores portugueses.

O evento também oferece uma área voltada para o público infantil, com brinquedos infláveis, oficinas de pintura e slime-- uma massa de modelar pegajosa. Haverá ainda um espaço pet, com bebedouro, comedouro e feira de adoção, além de barracas de artesanato e produtos inspirados na cultura portuguesa.

Uma das novidades desta edição é o Espaço Almai de Acomodação Sensorial, voltado ao acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento.

Já a programação musical será distribuída entre dois palcos. No sábado, o principal o Largo do Marquês de Monte Alegre, se apresentam Andreza Mariano e Banda, Grupo Folclórico da Casa de Portugal de São Paulo, Fado por Acaso e Rancho Típico Madeirense. Já no palco dos Arcos do Valongo, sobem Os Tugas das Concertinas, Coro Cênico Céu da Boca e Grupo Tirolli.

No domingo, o palco principal recebe o Canto Portugal, Rancho Verde Gaio, Ana Carla Lemos e Banda Alma Lusíada. Enquanto no Arcos do Valongo, o destaque será o Zago Art Show Trio.