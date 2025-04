Fernanda Torres relembra encontro com papa Francisco

No vídeo, ela fala italiano ao apresentar rapidamente a mãe. "Glória a Deus", diz Fernanda Montenegro ao apertar as mãos do papa. "Que o Senhor te abençoe", responde Francisco, que na missa daquele ano falou sobre a paz em Belém, cidade na Cisjordânia onde teria nascido Jesus, e lembrou do conflito em Gaza.

Em sua página oficial no Instagram, a atriz publicou um vídeo em que aparece cumprimentando Francisco. "Papa maravilhoso", ela escreveu na legenda, para em seguida contextualizar o momento: "Assistimos à Missa do Galo rezada por ele em 2023. Foi inesquecível", diz o texto.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Inesquecível. É assim que Fernanda Torres define o encontro que ela e a mãe, Fernanda Montenegro, tiveram com papa Francisco em 2023. O pontífice foi sepultado neste sábado (26) após uma missa fúnebre que reuniu uma multidão e autoridades na praça São Pedro, no Vaticano.

