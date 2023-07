Felipe Prior se pronuncia, pela primeira vez, após condenação por estupro

No entanto, o ex-BBB também fez um pedido para que seus seguidores evitem enviar mensagens para as advogadas da mulher que o acusa: "Estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. As mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento, agora, é de maior exposição."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Prior, ex-participante do reality show Big Brother Brasil e arquiteto de 31 anos, foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro ocorrido em 2014. Nesta quarta-feira (19), ele utilizou suas redes sociais para agradecer o apoio e a solidariedade dos internautas e, ao mesmo tempo, fez um apelo para que parem de atacar as advogadas que estão defendendo a mulher que o acusa de estupro.

