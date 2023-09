A Fazenda 15: WL Guimarães já participou do reality De Férias com o Ex e namorou Ingrid Ohara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - WL Guimarães foi confirmado como um dos participantes de A Fazenda 15, nesta quinta-feira (14). O influencer é um dos fazendeiros e é conhecido por seu dinamismo nas redes sociais - somente no Instagram, ele tem mais de 4,2 milhões de seguidores.

Filho de Carla Guimarães e Marcos Nogueira, Willian Guimarães participou do reality De Férias com o Ex: Celebs, no segundo semestre de 2022, por ter sido ex-namorado de Bifão, uma popular chef de cozinha que integrou a quarta temporada do reality.

Além disso, WL Guimarães namorou com a apresentadora Ingrid Ohara.

Natural de Caxias, o influencer vive no Rio de Janeiro e se popularizou na tendência dos "lomotifs" do Twitter. No Instagram, WL Guimarães publica imagens com os amigos e já comemorou a entrada no reality: "É real família, sou um dos peões de 'A Fazenda 15'! Estou feliz demais com esse novo desafio e vou dar o meu máximo. Conto com o apoio e a torcida de todos vocês. Vamos juntos!"