A Fazenda 15: Direção alerta participantes sobre assédio, violência e preconceito

Em seguida, Sander insinuou com gestos que Kally Fonseca teria tentado aproximar os seios dele. "Você é louco", disparou ele. O trio continuou conversando e a produção cortou o sinal da conversa. Mais cedo, os internautas acusaram a cantora Cariúcha de importunação sexual após ela acordar o ex-nadador olímpico Henrique Martins com beijos na área do pescoço."

Tonzão foi quem começou criticando Kally. Ele relatou para Yuri Meirelles, modelo do clipe Funk Rave, da cantora Anitta, sobre tentativas de aproximação que teriam sido feitas pela peoa. "Quando ela vier, já vou sair de perto. Perigo", afirmou. Sander ouviu o comentário e questionou se seria Kally. Com a resposta positiva, ele não economizou nas críticas. "Respeito, nós é homem. Sou casado, você também", disparou.

Lida pelo fazendeiro da semana, Yuri Meirelles, a nota destacava a responsabilidade na hora da diversão e alertava: "Não será tolerada nenhuma forma de assédio, violência, racismo e homofobia. Vocês serão avisados se passarem dos limites. A reincidência nesse caso pode levar a expulsão". No ano passado, os influenciadores Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos por agressões físicas e, em 2021, Nego do Borel saiu da casa após ser acusado de assediar a modelo Dayane Mello.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Poucos dias depois do início de A Fazenda 15, a Record TV resolveu reforçar uma das regras que todos os peões sabem quando entram no reality rural da emissora: a intolerância para qualquer forma de assédio, violência, racismo e homofobia. Na noite desta sexta-feira (22), antes da primeira festa da atração, a direção enviou um comunicado aos participantes.

