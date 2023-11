Fãs de Taylor Swift relatam arrastão na saída de show adiado no Rio de Janeiro

A maioria dos portadores de ingressos já estava dentro do estádio, e precisou deixar o Engenhão às pressas. Os relatos são de desorganização e falta de informação. Na saída, além do arrastão, muitos ainda se depararam com a chuva que começava a cair na capital fluminense.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de Taylor Swift que iriam ao show da cantora no Rio de Janeiro, adiado pouco antes de seu início, neste sábado, 18, relataram que houve arrastões na saída do estádio Engenhão. Nas redes sociais, são vários os relatos e vídeos que mostram correria entre os presentes.

