Famosos lamentam a morte de Tina Turner

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio da morte de Tina Turner,na tarde desta quarta-feira (24) fez com que vários famosos lamentassem o falecimento da cantora americana nas redes sociais. Intérprete de sucessos como "Private Dancer", "Let's Stay Togheter, "We Don't Need Another Hero", entre outros, ela vendeu mais de 100 milhões de disco em seis décadas de carreira.

Apesar de não mais fazer shows e turnês grandes desde 2008, ela ainda cantava em pequenos eventos. A última aparição pública de Tina Turner foi em 2019, na abertura do espetáculo "The Tina Turner Musical", na Broadway, Nova York, Estados Unidos. A morte de Tina aos 83 anos foi confirmada pelo assessor da artista ao site Sky News, mas a causa acabou não sendo revelada.

A atriz Zezé Motta foi uma das primeiras pessoas a prestarem homenagem a cantora. "Nos deixou a Rainha do Rock 'n' Roll. Tina Turner marcou a minha geração e creio que a de muitas pessoas no mundo inteiro. Ela foi puro poder feminino, uma artista com um referencial de superação. Uma mulher e tanto, inspiração de luta e resistência. Grande perda! #riptinaturner #tinaturner", escreveu Motta.

"Das maiores. Pra sempre Tina! Apenas comentar sobre o seu legado parece pequeno demais", lamentou Dan Stulbach.