Fábio Jr. posta foto com a mulher e diz que estão curados da Covid: 'Zerados'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Fábio Jr., 68, usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para tranquilizar os fãs que ele e a mulher Fernanda Pascucci estão cura da Covid. Ele publicou fotos ao lado da mulher no Santuário de Fátima, em Portugal.

"Passando para agradecer as orações, todas as mensagens e tanto carinho com a gente! Estamos 'zerados'! Brigadú!", escreveu o cantor na legenda das fotos com emojis de agradecimento e coração. Fernanda comentou a postagem do marido: "Gratidão, gratidão, gratidão."

A atriz e cantora Cleo, filha de Fábio Junior, comentou a postagem: "Meus lindos". Anônimos e famosos comemoram a cura do casal, como Beth Goulart, Simony, Ary Fontoura e Cátia Fonseca. Uma fã escreveu: "Graças a Deus e a vacina". O cantor já havia se vacinado e compartilhado nas redes sociais

Antes disso, o cantor compartilhou no dia 30 de abril um vídeo do Instagram dizendo que estava trancado em casa com a esposa se recuperando da Covid. "Primeira coisa é agradecer as mensagens que tenho recebido. Cada coisa linda! É tanto carinho vindo de vocês, tanto amor. Eu sempre falei isso, se não fosse vocês, eu nem existiria."

O cantor havia tomado a terceira dose da vacina contra Covid, em dezembro do ano passado, e compartilhado um vídeo nas redes sociais do momento da imunização em posto do sistema drive thru "Terceira, obrigadú", disse.