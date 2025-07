Exposição no MIS apresenta humor anárquico de Raul Seixas à geração Z

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Raul Seixas é um daqueles artistas que dão ao público a sensação de proximidade. Embora tenha morrido há quase 36 anos -em agosto de 1989-, sua persona é fortemente associada ao rock brasileiro ainda hoje, fato evidenciado pelo bordão "toca Raul", dito Brasil afora em todo showzinho de rock.

Os motivos pelos quais o cantor soteropolitano ainda é tão impregnado na cultura brasileira são tema da mostra "Baú do Raul", que estreia nesta sexta (11) no MIS (Museu da Imagem e Som), em São Paulo -ao mesmo tempo em que o roqueiro é tema de série da Globoplay "Raul Seixas: Eu Sou".

De acordo com André Sturm, curador da exposição e diretor do MIS, o espaço conta às novas gerações, em especial à Z, quem foi Raul Seixas. "A riqueza e o talento de Raul são evidenciados pela sua forma irônica de cantar, essa coisa de fazer um deboche com tudo de forma leve. Isso dá ao público a sensação de extravasar, de dizer 'eu não vou falar isso, mas o Raul está falando'", explica Sturm, que ressalta o "humor anárquico" do cantor.

A mostra, organizada em 15 salas, reúne centenas de itens originais do artista, que viveu em São Paulo durante a década de 1980 até sua morte. A casa ficava no número 1.100 da rua Frei Caneca. Hoje uma placa indica que foi o último lugar onde o artista morou.

Em cada sala da exposição, é possível ver roupas, instrumentos musicais, letras e manuscritos e objetos de Raul.

A disposição dos objetos por sala obedece a história de alguma canção e de determinada fase da vida do cantor.

No espaço Toca Raul, por exemplo, os visitantes podem encarnar o músico. Dá para subir no palco e cantar "Gita", "Maluco Beleza", "Metamorfose Ambulante" e "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", algumas de suas principais canções. As performances serão gravadas e disponibilizadas aos visitantes.

O acervo usado pertence a Kika e Vivian Seixas, ex-companheira e filha, respectivamente, de Raul. São ao todo mais de mil objetos. Também integram a mostra itens da coleção de Sylvio Passos, amigo e fundador do fã-clube oficial do músico.

"É justamente por estar presente na cultura brasileira que Raul se tornou uma figura imortal. É um antídoto a uma sociedade que está novamente se fazendo conservadora", afirma Sturm.

Nesta sexta, acontece a pré-estreia da mostra, das 17h às 21h. Além de conferir a expografia, visitantes poderão assistir ao show do grupo Rock das Aranhas, com Vivi Seixas, filha de Raul, e a DJ Paula Chalup.

Haverá também uma projeção da letra original de "Cowboy Fora da Lei". No dia, a loja do museu dá 10% de desconto nos produtos inspirados na exposição.

Ingressos para a pré-estreia custam R$ 180 (inteira), pela plataforma Megapass. Quem levar um livro de ficção em bom estado garante acesso à meia-entrada e paga R$ 90.

No sábado (12), a mostra abre às 10h, com programação especial em razão do Dia Mundial do Rock, com exibição de filmes, oficina e show cover do artista. A mostra se encerra às 20h, e os ingressos custam R$ 50 (inteira).

Já no domingo, das 10h às 18h, também haverá exibição de filmes, oficinas e um concurso de sósias de Raul Seixas, com premiação para o vencedor. A programação também inclui show cover, food trucks e feira de discos.